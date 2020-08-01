الكنيسة الكلدانية تُهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

أرسل المدبر البطريركي للكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في مصر الأب بولس ساتي برقية تهنئة لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك راجيًا أن يكون هذا العيد سلامًا وانتصارًا لمصر قيادة وشعبًا.كما أرسل الأب بولس ساتي برقيات مماثلة إلى كل من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الفريق أول محمد ذكي وزير الدفاع، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.