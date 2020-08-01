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السبت 01 أغسطس 2020 الموافق 11 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

10 طرق لمواجهة الرطوبة في أغسطس

السبت 01/أغسطس/2020 - 02:39 م
حالة الطقس
حالة الطقس
نوران إمام
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يشهد شهر أغسطس ارتفاعًا ملحوظًا بدرجات الحرارة يصاحبه ارتفاع نسبة الرطوبة تصل لـ85% على القاهرة والوجة البحري، فالرطوبة عبارة عن كمية بخار الماء الموجود في الهواء مُعبَّرًا عنها بالنسبة المئوية لأقصى حمل للهواء من بخار الماء وللرطوبة أضرار كثيرة على الجلد منها "حمو النيل".

ووجه الدكتور "أسامة محمد" خبير التغذية 10 نصائح لقراء "الدستور" لمواجهة الرطوبة.

1- تعمد ارتداء الملابس القطنية التي تمتص العرق في تلك الأوقات، الملابس القطنية تكون أفضل من أي نوع آخر من الأقمشة التي قد تسبب لك بعض الالتهابات بسبب العرق.

2- أكد "أسامة" على ارتداء ملابس التي تكون ألوانها فاتحة كالأبيض، لأنه يعكس ضوء الشمس وابتعد عن اللون الأسود فهو يمتص أشعة الشمس.

3- الاستحمام مرتين في اليوم بمياه باردة وليست فاترة، واستخدام صابون جلسرين لترطيب الجسم وتجنب استخدام الليفة عند الاستحمام.

4- أضاف الدكتور"أسامة" ضرورة الحفاظ على التهوية المستمرة داخل المنزل، وينصح دائمًا بالخروج ليلًا لتفادي أشعة الشمس الضارة فالرطوبة تقل نسبتها ليلًا.

5- وأكد الدكتور "أسامة"على وضع فوطة قطنية أو قطعة من القماش القطني تحت الأطفال خلال نومهم لامتصاص العرق، ووضع فوطة قطنية على الوسادة للكبار لنفس السبب.

6- احرص على تغيير الملابس يوميًا خاصة الملابس الداخلية لتجنب تجمع البكتيريا الضارة.

7- أشرب الكثير من المياه ونتناول الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الماء كالبطيخ والعنب.

8- أضاف الدكتور "أسامة" ضرورة استخدم مزيلات العرق بعد الاستحمام فورًا للتخلص من البكتريا الضارة.

9- يفضل وجود غطاء على الرأس أثناء الخروج نهارًا، ويفضل أن يكون فاتح اللون، وتجنب لبس العديد من الطباقات لتجنب الاختناق.

10- أوضح الدكتور"أسامة" في حالات الإصابة بـ"حمو النيل"، وهي مرض ناتج عن الرطوبة، فهي تكون في شكل تهيج جلدي يكون في صورة حبوب حمراء برءوس بيضاء، وينصح باستعمال محلول "الكلامينا" المتوافر في الصيدليات، ثم دهان الأماكن المصابة من ثلاث إلى أربع مرات يوميًا وخاصة بعد الاستحمام.

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