خبيرة تغذية تُحذر من الإفراط في تناول اللحوم (فيديو)

حذرت الدكتورة نورهان قنديل، خبيرة التغذية، من تناول اللحوم بشكل مفرط خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشددة على خطرها البالغ على الصحة عند الإفراط فيها.وأضافت الدكتورة نورهان قنديل، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم السبت، أنه لا يوجد نوع من اللحوم أفضل من آخر، موضحة ضرورة سلق أو شوي اللحوم "الضاني"، أو كانت تحتوي على كمية دهون عالية.وأشارت إلى أنها تعتمد على "العيش البلدي" المحمص في زيت الزيتون عند تحضير "الفتة" مع تقليل كمية الأرز، ولا يشترط نوع معين.وأكدت خبيرة التغذية ضرورة تخفيف الشوربة من الدهون قبل استخدامها في تحضير الطعام، والاتجاه إلى اللحوم الحمراء الخالية من الدهون، وتقطيعها بأحجام صغيرة؛ لعدم الإضرار بالجسم.