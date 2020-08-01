مواد غذائية غنية بالكوليسترول «الضار»

كشفت الدكتورة آنا سولوشينكو، أخصائية أمراض القلب، عن المواد الغذائية الغنية بالكوليسترول "الضار" وحذرت من تناولها.ووفقا لها، يمكن أن يتراكم الكوليسترول "الضار" على الجدران الداخلية للأوعية الدموية في القلب والدماغ والكلى وأعضاء الجسم الأخرى، ما يؤدي إلى ظهور مشكلات صحية مختلفة.وتنصح الأخصائية قبل كل شيء استبعاد لحم الخنزير والضأن ولحم البقر الدهني، والكبد والمخ والكلى، من النظام الغذائي. وكذلك اللحوم المصنعة والمدخنة والمعلبة، ومن الأفضل استبدالها بلحوم الدواجن والأرانب ولحم العجل ولحم بقر غير دهني.وتضيف، "يجب تناول منتجات ألبان قليلة الدسم تتراوح نسبة الدهون فيها بين 2.6 و15%، وأما الأجبان فيجب أن تكون نسبة الدهون فيها أقل من 20% وتناولها بمقدار 50-100 غرام مرة أومرتين في الأسبوع".وتشير الدكتورة، إلى ضرورة التقليل من تناول صفار البيض والمايونيز والزبدة، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة.