إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 17.46 مليون حالة

كشف إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 17.46 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر كانون الأول عام 2019.وتأتي في مقدمة الدول المتصدرة للإصابات الولايات المتحدة الأمريكية بعدد أربعة ملايين و510793 حالة إصابة.وبعد ذلك البرازيل بعدد مليوني 610102 ‬حالة إصابة، ثم الهند بعدد مليون 638870 حالة إصابة.