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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مطران الروم يكشف عن الإجراءات الاحترازية خلال فتح الكنائس

السبت 01/أغسطس/2020 - 07:21 ص
الأنبا نيقولا مطران
الأنبا نيقولا مطران طنطا
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
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كشف الأنبا نيقولا مطران طنطا للروم الأرثوذكس بطنطا عن استعدادات كنيسة الروم الأرثوذكس للفتح التدريجي للكنائس وبدء القداسات الإلهية.

وقال الأنبا نيقولا في بيانا له: "مع البدء بالسماح بالصلوات بحضور مصلين كجزء من الإجراءات ضد انتشار فيروس "COVID-19" يجب على جميع المُصلين عند حضورهم الصلوات في الكنيسة الالتزام باستخدام قناع الوجه طوال وقت تواجدهم في الكنيسة، لأن الكنيسة تكون مغلقة الأبواب والشبابيك والهواء غير متجدد، خاصة أن أجهزة تكيف الهواء أو المراوح لاتجدد الهواء بل تنشره بين الحاضرين.

وتابع: "كما على الكنائس تحديد أماكن تواجد الأشخاص داخل الكنيسة حفاظًا على التباعد الاجتماعي".

وأضاف: "كذلك على الكنائس أن توفر عند المداخل المطهرات، والتزام الداخلين باستخدامها؛ ووجود مسؤولين لإرشاد الحاضرين لإتباع طرق الوقاية المُلزمة؛ خاصة أن استخدام قناع الوجه واستخدام المطهرات في الأماكن المزدحمة المغَلقة مُلزم للكبار من الهيئات الطبية، وكذلك للأطفال من ست سنوات وما فوق".

وواصل: "كإجراء إضافي على جميع مَن يتقدمون للتناول مراعاة شرب الماء بعد التناول ومسح شفاههم بالماء حتى لا يعلق من شفاههم التناول بقناع الوجه، الذي سوف يُلقى في القمامة".

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