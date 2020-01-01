كندة علوش تكشف عن أعمالها الفنية المقبلة
الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:44 م
رباب الأهوانيطباعة
قالت الفنانة كندة علوش، إنه قبل انتشار فيروس كورونا عُرض عليها مجموعة من الأعمال واستقرت على عمل قبل أن يتوقف بسبب انتشار الفيروس، وكان هناك فيلم آخر مقرر تصويره في لندن لكنه أُجل.
وكشفت "علوش" خلال لقائها ببرنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر فضائية dmc، مساء الجمعة، مع الإعلامي رامي رضوان، عن تعاقدها على مسلسل من ١٠ حلقات، يتكون من مجموعة قصص اسمه "ضي القمر"، ويتحدث المسلسل عن مشكلة الإنجاب ومعاناة الأزواج عندما يحدث تأخير، والعمل من إخراج مريم أحمدي.
وتابعت: "إضافة إلى فيلم كوميدي من إخراج عصام عبد الحليم تدور أحداثه حول الأوضاع في ظل كورونا".
وكشفت "علوش" خلال لقائها ببرنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر فضائية dmc، مساء الجمعة، مع الإعلامي رامي رضوان، عن تعاقدها على مسلسل من ١٠ حلقات، يتكون من مجموعة قصص اسمه "ضي القمر"، ويتحدث المسلسل عن مشكلة الإنجاب ومعاناة الأزواج عندما يحدث تأخير، والعمل من إخراج مريم أحمدي.
وتابعت: "إضافة إلى فيلم كوميدي من إخراج عصام عبد الحليم تدور أحداثه حول الأوضاع في ظل كورونا".