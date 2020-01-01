كندة علوش تكشف عن أعمالها الفنية المقبلة

قالت الفنانة كندة علوش، إنه قبل انتشار فيروس كورونا عُرض عليها مجموعة من الأعمال واستقرت على عمل قبل أن يتوقف بسبب انتشار الفيروس، وكان هناك فيلم آخر مقرر تصويره في لندن لكنه أُجل.وكشفت "علوش" خلال لقائها ببرنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر فضائية dmc، مساء الجمعة، مع الإعلامي رامي رضوان، عن تعاقدها على مسلسل من ١٠ حلقات، يتكون من مجموعة قصص اسمه "ضي القمر"، ويتحدث المسلسل عن مشكلة الإنجاب ومعاناة الأزواج عندما يحدث تأخير، والعمل من إخراج مريم أحمدي.وتابعت: "إضافة إلى فيلم كوميدي من إخراج عصام عبد الحليم تدور أحداثه حول الأوضاع في ظل كورونا".