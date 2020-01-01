توقعات موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020

الصف الثالث الثانوي 2020

الثانوية العامة 2020





موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020

من جانبه قال مصدر مسئول، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن من المتوقع أن يعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، نتيجة الثانوية العامة 2020 لهذا العام مساء يوم الثلاثاء المقبل، أو صباح الأربعاء.



تهنئة اوائل الثانوية العامة 2020

وأكد المصدر أنه في هذه الحالة سيقوم الوزير بالاتصال لتهنئة الأوائل على التفوق وحصد المراكز الأولى، فور اعتماد النتيجة، أن يتم إعلانها لطلاب الثانوية العامة بالمدارس.



وأوضح المصدر، أن شعبة علمي علوم تتصدر قائمة الأوائل، وكانت المنافسة قوية بين طلاب علمي علوم وعلمي رياضة، بسبب تقارب الدرجات. من جانبه قال مصدر مسئول، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن من المتوقع أن يعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، نتيجة الثانوية العامة 2020 لهذا العام مساء يوم الثلاثاء المقبل، أو صباح الأربعاء.وأكد المصدر أنه في هذه الحالة سيقوم الوزير بالاتصال لتهنئة الأوائل على التفوق وحصد المراكز الأولى، فور اعتماد النتيجة، أن يتم إعلانها لطلاب الثانوية العامة بالمدارس.وأوضح المصدر، أن شعبة علمي علوم تتصدر قائمة الأوائل، وكانت المنافسة قوية بين طلاب علمي علوم وعلمي رياضة، بسبب تقارب الدرجات.



من جانبه أكد الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية، أن كنترولات التصحيح انتهت من جميع المواد، وتحديد الأوائل وإضافة درجات الرأفة، وفي انتظار العودة من إجازة العيد، لاعتماد نتيجة الثانوية العامة وإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2020 عقب العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة.





أعمال تصحيح نتيجة الصف الثالث الثانوي 2020

في ذات السياق، قامت الكنترولات، في 4 قطاعات الثانوية العامة الرئيسية بمحافظات «القاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط»، بتحديد كراسات أوائل الجمهورية، بواقع كل 75 طالبا حاصلا على الدرجات العليا بكل قطاع، على أن تقوم الوزارة باختيار أعلى الدرجات من الـ 300 طالب وفي حالة تشابه الدرجات يتم اختيار الطلاب وفقًا للحروف الأبجدية.



كما انتهت كنترولات التصحيح، من إضافة درجات الرأفة للطلاب الراسبين، وفقًا للزيادة التي أقرها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وهي 10%، للمادة الواحدة، بشرط تتغير حالة الطالب من دور ثانٍ لناجح أو من راسب لدور ثانٍ.



وأكد رئيس الثانوية العامة، أن شريحة المجاميع أعلى من العام الماضي، وكذلك نسبة النجاح العامة،، وتابع أن النتيجة مبشرة جدًا وستسعد جميع الطلاب.



وشدد حجازي، على أن كل طالب سوف يحصل على حقه بدون التعرض لأي ظلم مهما كان، مؤكدًا أن الوزارة تطبق القانون على الجميع.





تظلمات نتيجة ثانوية عامة لهذا العام

وفيما يخص التظلمات، أكد أنها نفس إجراءات العام الماضي.





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على صعيد متصل، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في، بيان لها، أنه لا صحة لتداول نتائج طلاب الثانوية العامة للعام الدراسى 20192020، على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة إن الوزارة ستعلن عن النتيجة وأسماء الأوائل بعد انتهاء اجازة عيد الأضحى 2020 المبارك.



واهابت الوزارة، بأولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق خلف من يسعون إلى الاحتيال عليهم بزعم إرسال نتيجة الثانوية العامة لهم.





تسيطر حالة من القلق والتوتر على طلاب، في انتظار نتيجة، المترقب اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقب العودة من إجازة عيد الأضحى2020 المبارك.