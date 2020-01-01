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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين و11 حزبًا تدعو لدعم «من أجل مصر»

الجمعة 31/يوليه/2020 - 01:00 م
شباب الأحزاب والسياسيين
شباب الأحزاب والسياسيين
أشرف لاشين
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في الأيام الأولى من الدعاية الانتخابية أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين و١١ حزبًا سياسيًا المشاركة في القائمة الوطنية من "من أجل مصر" لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ دعمها القائمة الوطنية.

ووجهت التنسيقية والأحزاب المشاركة ضمن القائمة الموحدة الدعوة لجموع الشعب المصري لدعم القائمة والتصويت لصالحها في الانتخابات.

وتعكس القائمة الوطنية "من أجل مصر" حالة التوافق بين الأحزاب السياسية المصرية من مختلف التوجهات السياسية من أجل تنمية الحياة السياسية واستكمال الاستحقاقات الدستورية.

وطبقًا لما نص عليه قانون مجلس الشيوخ طريقة حساب النصاب القانوني لإعلان فوز القائمة الوحيدة في الدائرة المخصصة لنظام القوائم، فإذا لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة "5%" على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة، وإذا لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة، وهي الطريقة التي سيتم التعامل فيها مع قائمة "من أجل مصر" في الأربع دوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية.

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