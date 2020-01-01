59 % من الروس يثقون فى بوتين

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة الرأي العام الروسية، أن الرئيس فلاديمير بوتين يحظى بثقة 59% من المواطنين الروس.وأفاد الاستطلاع، اليوم الجمعة، بأن 32% من المشاركين في الاستطلاع يشعرون بعدم الثقة تجاه الرئيس الروسي فيما قال 10% إنهم غير قادرين على إعطاء إجابة قاطعة.وأوضحت مؤسسة الرأي العام الروسية أنه يتم تقريب جميع الأرقام لأعلى أو لأسفل، وبالتالي، يمكن أن يصل إجماليها إلى 99% أو كما هو الحال في هذا الاستطلاع إلى 101%.