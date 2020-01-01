بث مباشر.. صلاة عيد الأضحى المبارك من المسجد الحرام

تقام الآن خطبة عيد الأضحى المبارك من المسجد الحرام بمكة المكرمة 10 ذو الحجة 1441 هـ، والتي يلقيها الشيخ الدكتور عبد الله بن عواد الجهني.وبدأ الحجّاج المسلمون في مكة المكرّمة، الأربعاء، مناسك حج في ظروف استثنائية وفي ظل إجراءات وقائية غير مسبوقة يخيّم عليها شبح فيروس كورونا المستجد المستمر في التفشي حول العالم حاصدًا مئات آلاف الوفيات.ويشارك نحو 10 آلاف مقيم في المناسك التي تتواصل على مدى خمسة أيام مقارنة بنحو 2,5 مليون مسلم حضروا العام الماضي، بعد عملية اختيار قامت بها السلطات اعتبرها البعض مبهمة، إذ شهدت قبول طلبات ورفض أعداد كبيرة أخرى.وفي مكة، تم تزويد الحجّاج بمجموعة من الأدوات والمستلزمات بينها إحرام طبي ومعقّم وحصى الجمرات وكمّامات وسجّادة ومظلّة، بحسب كتيّب "رحلة الحجاج" الصادر عن السلطات، بينما ذكر حجّاج أنه طلب منهم وضع سواء لتحديد تحرّكاتهم.