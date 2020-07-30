الآن.. موعد صلاة عيد الأضحى 2020 فى مصر.. كيفية صلاة العيد في المنزل

ننشر موعد صلاة عيد الأضحى 2020 فى مصر بالمحافظات وكيفية صلاة العيد في المنزل وصيغة تكبيرات العيد الكبير، حيث أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الطريقة الصحيحة الذي يجب أن يؤديها المسلم والمسلمة عند صلاة عيد الأضحى المبارك في المنزل.

حكم صلاة عيد الأضحى 2020

تختلف الصلوات النوافل عن الفروض عن السنن في الشريعة الإسلامية، فحكم صلاة عيد الأضحى سنة مؤكدة عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأما عن موعد صلاة عيد الأضحى 2020 فى مصر ف تصلي في الساحات العامة والمساجد الكبيرة الجامعة ولكن في حاله وجود أي نوع من أنواع الأوبئة التي قد تؤثر على المجتمعات والأشخاص فيجب على المسلم أن لا يؤديها في الساحات جماعة وذلك من أجل أن لا يلقي الإنسان بنفسه إلى الهلاك الذي نهت عنه الشريعة الإسلامية، وما أعلنت عنه وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الدقيقة على هذا الفيروس ومناشدتها الجميع باتخاذ الإجراءات الوقائية، من عدم التزاحم والاقتراب والتواجد في مناطق الكثافات البشرية.

كيفية صلاة العيد في المنزل

يجوز للمسلم أن يؤدي صلاة العيد في البيت جماعة مع أهل بيته أو أن يؤديها بشكل فردي مع نفسه بدون خطبة علي هيئتها وشكلها المعروفة لدى جميع المسلمين وفي وقتها المعلن عنه من قبل دار الإفتاء المصرية.

موعد صلاة عيد الأضحى 2020 فى مصر

تبدأ صلاة العيد الكبير بعد شروق الشمس مباشرة بثلث ساعة على أن يستمر وقتها إلى قبل آذان الظهر بثلث ساعة وفي حال دخول وقت صلاة فريضة الظهر فلا تصل وتعد صلاة العيد في هذا الوقت صلاة فائتة.

مواقيت صلاة عيد الأضحى 2020 فى محافظات مصر

-القاهرة في تمام الساعة 5:38

-الجيزة في تمام الساعة 5:39

-الإسكندرية في تمام الساعة 5:41

-بورسعيد في تمام الساعة 5:32

-السويس في تمام الساعة 5:33

-العريش في تمام الساعة 5:26

-المنصورة في تمام الساعة 5:36

-الزقازيق في تمام الساعة 5:36

-بنها في تمام الساعة 5:38

-شبين الكوم في تمام الساعة 5:39

-كفر الشيخ في تمام الساعة 5:38

-الفيوم في تمام الساعة 5:41

-أبو سمبل في تمام الساعة 5:50

-مرسى مطروح في تمام الساعة 5:52

-الغردقة في تمام الساعة 5:33

-الخارجة في تمام الساعة 5:50

-الإسماعيلية في تمام الساعة 5:33

-الطور في تمام الساعة 5:32

-سانت كاترين في تمام الساعة 5:30

-طابا في تمام الساعة 5:25

-شرم الشيخ في تمام الساعة 5:30

-دمنهور في تمام الساعة 5:40

-طنطا في تمام الساعة 5:38

-بنى سويف في تمام الساعة 5:41

-المنيا في تمام الساعة 5:44

-أسيوط في تمام الساعة 5:44

-سوهاج في تمام الساعة 5:43

-قنا في تمام الساعة 5:39

-أسوان في تمام الساعة 5:42

-دمياط في تمام الساعة 5:34

-السلوم في تمام الساعة 6:00

-نويبع في تمام الساعة 5:27

-حلايب في تمام الساعة 5:30

-شلاتين في تمام الساعة 5:33









سنن عيد الأضحى

ويوجد العديد من السنن التي أشار إليها الرسول "صلى الله عليه وسلم" والمحببة لدى المسلم والمسلمة فيسن للمسلم الاغتسال واللبس الجديد والتطيب ووضع العطور.





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