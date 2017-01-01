بكري: الرئيس السيسي منح صناعة الغزل والنسيج قُبلة الحياة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن صناعة الغزل والنسيج واحدة من أقدم الصناعات في مصر، ونمتلك مصانع كبيرة تخدم هذه الصناعة، لكن رغم ازدهارها على مدار العصور تدهورت في الآونة الأخيرة حتى وصلت صادرات القطن لعام 2019 لحوالي 3 مليارات دولار.وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الخميس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منح صناعة الغزل والنسيج قُبلة الحياة في اجتماعه خلال هذا الأسبوع، وذلك بعد افتتاحه مجمع الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي على مساحة 430 فدانا.وأشار إلى أن مجمع الغزل والنسيج بالروبيكي يتكون من 4 مصانع على طاقة إنتاجية 1557 طنا من الغزل الرفيع ومصنع للغزل السميك ومصنع لصناعة التريكو، الذي يوفر 1350 فرصة عمل مباشرة، بينما يوفر المشروع بأكمله 12 ألف فرصة عمل مباشرة.وأكمل: "شعرنا بالفخر لهذا المشروع العظيم، والإنشاءات التي رأيتها كانت شيئا مذهلا"، متابعًا: "هؤلاء الرجال أفنوا جهدهم ليخرج لنا مشروع مشرف".