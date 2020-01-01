ثقافة الجيزة تستعرض معالم المحافظة بفيلم وثائقي

قدم قصر ثقافة الجيزة التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الخميس، فيلمًا وثائقيًّا عن أهم معالم محافظة الجيزة من حضارة وفن وثقافة ومن إعداد هناء محمد.ويرجع تاريخ المحافظة لأقدم العصور، حيث تحتوي على بقايا مدينة منف العاصمة الأولى للدولة المصرية، وأنشئت وقت الفتح الإسلامي لمصر سنة ٢٠ هجرية.وظلت الجيزة محور الالتقاء بين شمال مصر وجنوبها، وتضم العديد من المعالم السياحية التاريخية والأثرية والعلاجية والترفيهية وهي من أجمل محافظات مصر.ومن ناحية أخرى تواصل قطاعات وزارة الثقافة الاستعداد لعودة الفعاليات الثقافية من داخل المراكز والقصور الثقافية بحضور الجمهور بعد توقف دام لعدة شهور بسبب فيروس كورونا، في محافظات مصر المختلفة.وكان مجلس الوزراء، خلال الفترة الماضية، أوصى بعودة الفعاليات بنسبة حضور لا تزيد على 25% مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.