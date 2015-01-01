محكمة: لا تعويض لمشترى سيارات فولكس فاجن بعد كشف فضيحة الديزل

قضت المحكمة الاتحادية في مدينة كارلسروه بألمانيا، اليوم الخميس، بعدم أحقية العملاء الذين اشتروا سياراتهم بعد كشف النقاب عن فضيحة الديزل في خريف 2015، في الحصول على تعويض من شركة فولكس فاجن الألمانية.ورأت المحكمة أن الشركة غيرت سلوكها اعتبارًا من هذا التاريخ، ومن ثم فلا يمكن إثبات خداع العملاء أو الإضرار غير الأخلاقي بهم.