وزير فرنسي: يجب تجنب إغلاق الحدود بين دول أوروبا بسبب كورونا

دعا وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمنت بيون، إلى ضرورة تجنب إغلاق الحدود بين الدول الأوروبية قدر الإمكان، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.وأكد وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، في تصريحات أوردتها صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الأربعاء، أنه في حين أن الإجراءات السياسية لمواجهة الوباء معرضة دائمًا للتغيير، إلا أنه يجب تجنب بعض الإجراءات مثل إغلاق الحدود الأوروبية".بدوره، نفى وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، أن تكون بلاده في خضم الموجة الثانية من وباء فيروس كوورنا المستجد "كوفيد-19"، رغم اعترافه بأن الوباء لم ينته بعد في البلاد، موضحا إن فرنسا تريد تجنب فرض إغلاق آخر، وأن جهود التعامل مع فيروس كورونا المستجد لا تزال مستمرة.ويأتي ذلك فيما تتصاعد المخاوف في أنحاء أوروبا من موجة ثانية محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع عودة معدلات الإصابة بالفيروس إلى الارتفاع في دول على رأسها إسبانيا، وألمانيا، وفرنسا، وبلجيكا.و كانت دول الاتحاد الأوروبي قد أعادت فتح الحدود بينها تدريجيا منذ منتصف يونيو الماضي، بعد إغلاق استمر عدة أشهر بسبب الفيروس.