«البحوث الزراعية» عن افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي: حلم كبير

قال عادل عبدالعظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية، ومدير مركز بحوث تحسين الأقطان بوزارة الزراعة، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للمدينة الصناعية بالروبيكي، تعتبر خطوة ضمن سلسلة خطوات ستنفذها الدولة خلال الفترة المقبلة للنهوض بزراعة وتصنيع وتصدير القطن المصري، مشيرًا إلى أن افتتاحات الأمس تعتبر حلمًا كبيرًا لكل العاملين بوزارة الزراعة.وأضاف عبدالعظيم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر لديها سمعة عالمية كبيرة في إنتاج القطن لعقود طويلة مضت، ومع ذلك لم نكن نستفيد الاستفادة القصوى أو المثلى من القطن المصري، بمعنى أنه كان يتم تصدير القطن المصري خامًا ولا يتم تصنيعه أو إجراء أي صناعات تحويلية عليه، موضحًا أن الصناعات التحويلية كان أبرزها تحويل القطن الشعر المصري إلى غزل ثم نسيج ثم صباغة ثم ملابس جاهزة.وذكر أن الفترة الماضية كان يستفيد الغير بالقطن المصري، وليس المزارع المصري أو الاقتصاد أو الدولة المصرية، قائلًا: "عندنا أفضل خامات في العالم ومع ذلك يستفيد الغير، لأن القطن المصري له سمعة كبيرة جدًّا ويعتبر براند على مستوى العالم".