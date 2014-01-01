آخر فضائح تجار حقوق الإنسان.. اتهام محمد حسنين وطارق تيتو بالتحرش

حسنين متحرش دولى



الحقوقى المتحرش



تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع هاشتاج حول تورط محمد حسنين مصطفى عبدالله، زوج آية حجازي، التي سبق اتهامهما في القضية رقم 2014/4252 جنايات اتجار بالبشر ومؤسس كيان غير شرعي باسم بلادي بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك طارق محمد أحمد حسين الشهير بـ"طارق تيتو"، الباحث بمركز دعم التحول الديمقراطي بتونس، والذي سبق اتخاذ إجراءات ضده عام 2017 لتحريضه على التظاهر، في القضية رقم 2018/1739، في اتهامات بالتحرش.ونشر عدد من الفتيات شهادات حول تحرش الاثنين بهن طوال الفترة الماضية، فيما أعلن محامون استعدادهم للتقدم ببلاغات حول الأمر.وتصدر هاشتاج #محمد_حسنين_متحرش مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، حيث تضمن شهادات حول وقائع تحرش ارتكبها محمد حسنين مصطفى عبدالله.وقالت فتاة تونسية إن زوج آية حجازي اغتصبها، فيما قالت فتاة مصرية إن "حسنين" تحرش بها، وتضامنت فتيات أخريات معهن.وأكدت الناشطة سارة قدرى أن "الحقوقي محمد حسنين وصلتني شهادات ستات اتعرضت لتحرش وده حصل من خلال استخدام سلطته، واستغلال علاقاته فى أمريكا وتونس، وتهديده ليهم بفصلهم من شغلهم".ونشرت سارة قدري 4 شهادات لفتيات تواصلن معها حول تحرش محمد حسنين بهن ومحاولته اغتصاب بعضهن.وأعلن محامون تضامنهم مع الضحايا واستعدادهم لتولى الأمر قضائيا إذا رغبن فى تقديم بلاغات ضد حسنين.وقالت الأولى، في شهادتها التى عرضتها سارة قدرى، إن "محمد حسنين كان بيطاردنى طول الوقت وعايزنى أنام معاه بالعافية وطول الوقت يقول تعالى مراتى مسافرة".فيما قالت الثانية: "حسنين كان بيطلب منى إنى أروح أنام معاه بالعافية وبيهددنى لو منمتش معاه هيخلى أصحاب الشغل اللى أنا فيه يطردونى وينشر صور خاصة بيا".أما الثالثة فوثقت شهادتها قائلة: "كنت معزومة عند حسنين فى البيت وفجأة وإحنا قاعدين قلع البنطلون عشان أعمله حاجات جنسية".وتضيف الرابعة: "فى مكالمة تليفون طويلة ما بينى وبين محمد حسنين هو اللى كان متصل بيا بحجة إنه مش فاهم إزاى اللى عمله شخص مغتصب ده يعتبر اغتصاب وفضل مستعبط عشان يجرنى لتفاصيل جنسية".فيما تفاعل متابعو مواقع التواصل الاجتماعي مع هاشتاج #طارق_تيتو_متحرش، حيث تضمن شهادات حول وقائع تحرش ارتكبها المحامى الحقوقي طارق حسنين، الباحث بمركز دعم التحول الديمقراطي في تونس، والشهير بطارق تيتو.وقالت فتاة تونسية إن "تيتو" اغتصبها ما تسبب فى تعرضها لإصابات فى الحوض بسبب العنف.وحذرت فتاة مصرية من "تيتو" كونه تحرش بعدد هائل من الفتيات، فيما علق أحد المتابعين: "عار على الحقوقيين".وعلق أحد المتابعين: "طارق تيتو طول عمره باحث عن الشهرة وكان بيحب يزنق نفسه في أي حدث عشان ينوبه من الحب جانب والشباب كانت عارفه وبتقول ويطلع يرد عليهم أوساخ المجتمع المدني اللي كان مرمي وسطهم واللي أغلبهم طلعوا عاتوله في التحرش والاغتصاب".وتساءل ثانٍ: ‏"هل الناس ف الوسط الحقوقي هتفضل تدعم ‫#طارق_تيتو بعد شهادات التحرش اللي اتقالت من بنات في مصر و تونس؟".