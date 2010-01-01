محمد فؤاد يطرح أغنيته الجديدة «شكوى إلى الله»

طرح النجم محمد فؤاد كليب أغنيته الجديدة "شكوى إلى الله، وذلك بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الغنائية، عبر قناته بموقع الفيديوهات "يوتيوب".الأغنية من كلمات وألحان محمد فؤاد، توزيع كريم عبد الوهاب، كلارنيت محمد فوزي.وأعلن فؤاد في تصريحات سابقة، أنه انتهى من تصوير كليب "شكوى إلى الله" في مدينة الفيوم، بعد غياب سنوات عن ‏عالم ‏الفيديو كليب، خاصة أن آخر ألبوم له كان في عام 2010 بعنوان "بين إيديك".