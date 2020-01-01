الأنبا يؤانس يترأس القداس الإلهى بكاتدرائية الملاك ميخائيل

ترأس الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط، صباح اليوم، صلاة القداس الإلهي، بكاتدرائية الملاك ميخائيل بأسيوط.واتخذت الإيبارشية كافة الإجراءات الصحية، من حيث التباعد الاجتماعي بين الأقباط خلال حضور القداسات الإلهية.وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أعلن استمرار العمل بمقررات وتوصيات البيان الأخير الصادر عن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بتاريخ 27 يونيو الماضي.وقال البابا تواضروس الثاني، في بيان نشره القس بولس حليم، المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن اللجنة رأت أن يقوم الأب الأسقف مع مجمع الكهنة في كل إيبارشية بتقدير الموقف الصحي من حيث استمرار أو تعليق القداسات بالكنائس لمدة أسبوعين أو أكثر، أو فتحها تدريجيًّا مع مراعاة جميع الإجراءات الصحية، مراعاةً كاملةً وشاملةً، وبصورة جدية.