وزيرة التضامن: ننتظر مشاركة ذوي الإعاقة في عملية التنمية

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعم بكل قوة ذوي الإعاقة، وخصص لهم 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر.وأضافت «القباج» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «سي بي سي» مساء اليوم، أن صندوق «عطاء» الخيري تم إقراره من هيئة الرقابة المالية لدعم ذوي الإعاقة، مؤكدة أن الصندوق سيرفع العبء عن ميزانية الدولة التي مهما زادت لا تكفي لتغطية متطلبات ذوي الإعاقة.وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتوفير فرص العمل لذوي الإعاقة، معقبة: «ننتظر مشاركة ذوي الإعاقة في عملية تنمية المجتمع في أقرب وقت، لذلك نقوم بتوفير كافة الرعاية والتأهيل من خلال البرامج التي نقدمها لهم».وأشارت إلى أن صندوق تحيا مصر يساهم بشكل كبير في برنامج «أطفال بلا مأوى» من خلال تقديم كافة الخدمات الصحية والغذائية وتوفير مأوى آمن لهم.