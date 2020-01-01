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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

شقيقة مودة الأدهم: «أختي جسمها حلو ومهربتش من البيت»

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:06 م
مودة الأدهم
مودة الأدهم
سناء إسماعيل
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أكدت رحمة الأدهم، شقيقة مودة الأدهم، أن الحكم الصادر ضد شقيقتها لم يكن متوقعًا.

وقالت، في مداخلة هاتفية مع برنامج «القاهرة الآن» المذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: «كنا منتظرين الرأفة شوية نظرًا لحداثة سنها، ومابتعرفش إيه الغلط وإيه القوانين، حرام تترمي مع بنات ليل جايين من كباريهات».

وأضافت باكية: «كل بنات جيلها بتلبس كده؟ إيه الإغراء اللي هي عملته؟ أنا دلوقتي مش عارفة أمشي بولادي في الشارع بعد التشهير ده، والكلام اللي اتقال علينا في كل حتة؟، أختي ناجحة طول حياتها أنا مش مصدقة، أبويا مكنش مصدق وكان بيشوفها بالعافية في المحكمة».

وتابعت: «نفسي أشوفها حتى لو في زيارة.. إحنا عيلة بسيطة بناكل ونشرب وننام مش فاهمين حاجة في البلد حتى الوزراء مانعرفش أسمائهم.. أختي كانت فاشون وجسمها حلو، وهي شخصية مرحة وضحكتها في وشها وتسعد كل من حولها حتى عندما كانت تزورنا في البيت كنا كلنا بنضحك».

ونفت أن تكون مودة هاربة من منزلها، مشيرة إلى أنها ابتعدت للتركيز في الدراسة، وكنا على اتصال دائم بها ونعرف كل تفاصيلها.

وتابعت: «هذا التطبيق مستخدم في مصر ومرخص وكل الناس بتستخدمه، وهي مكنتش تعرف القانون وأنا بقالي ثلاثة أشهر مشفتهاش نفسي أشوفها وأقعد معاها، أنا الي ربتها على إيدي.. أبويا تعبان وأمي مريضة ومنهارة».

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