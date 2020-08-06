حقيقة تسريب امتحان الفيزياء للدبلومات الفنية 2020



وطالب المصدر، طلاب التعليم الفني، بعدم الالتفاف حول هذه الصفحات المزيفة، والتركيز في مراجعة المادة جيدا.



وتداولت صفحات الغش، عبر السوشيال الميديا، امتحان فيزياء، يزعمون أنه امتحان الطلاب غدا.



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ويؤدي الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام 776161 طالبا وطالبة أمام 2987 لجنة وتنتهي الخميس الموافق 13-8-2020، وسيتم البدء في أعمال تقدير الدرجات للدبلومات الفنية يوم الأحد الموافق 6-8-2020 داخل 90 مقر تقدير، وتنتهي 25-8-2020، ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفني بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة، كما يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركزا بجميع المحافظات، ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة 4450 عضوا، كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقــدر، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان 177326 عضــوا.



ويبلغ عدد مقررات الامتحانات التحريرية 1644 مقررا، وبذلك يزيد إجمالي عدد الطلاب والمعلمين والإداريين المشرفين على العملية الامتحانية عن مليون شخص لأول مرة في تاريخ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



وأكدت الوزارة، الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية من تعقيم كامل لجميع مقار أعمال الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، وقياس درجة الحرارة لكل الطلاب والمعلمين يوميًا، وتوزيع كمامة قطنية، وواق بلاستيكي للوجه، وواقي للحذاء، وكميات كافية من المطهرات لكل طالب، وكذلك توزيع نفس المهمات على المعلمين والإداريين بالإضافة إلي قفاز لكل يوم عمل.

قال مصدر مسئول بقطاع الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحان الفيزياء المتداول عبر صفحات الغش، لا يمت للامتحان الحقيقي المقرر أن يؤديه الطلاب غدا بصلة.