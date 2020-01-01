جيش العراق يعلن تضرر طائراته ومعسكراته في قصف معسكر التاجي

أعلن الجيش العراقي، اليوم، تضرر طائرات ومعسكرات تابعة له نتيجة لسقوط صواريخ على معسكر التاجي.وقال خلية الإعلام الأمني في بيان مساء اليوم، إن معسكر التاجي تعرض إلى هجوم بثلاثة صواريخ كاتيوشا انطلقت مِن منطقة سبع البور، وسقطت على مواقع للقوات العسكرية العراقية حيث سقط الصاروخ الأول على السرب الخامس عشر لطيران الجيش وسبب أضرارا كبيرة بإحدى طائرات طيران الجيش، فيما سقط الصاروخ الثاني على معمل المدافع والأسلحة مخلفا أضرارا مادية، فيما سقط الصاروخ الثالث في السرب الثاني مِن طيران الجيش لكنه لم ينفجر.وقال البيان: إن القوات الأمنية العراقية ستواصل السعي لملاحقة الضالعين بهذه الهجمات، وتقديمهم للعدالة، لينالوا جزاءهم المستحق، ولضمان تحقيق السيادة العراقية الناجزة، والقدرة القتالية المستقلة عسكريا على مجابهة الأخطار والتهديدات التي يواجهها العراق.