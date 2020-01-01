ترامب: نطور 4 لقاحات لكورونا وجميعها حققت تقدمًا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنهم يعملون الآن على تطوير 4 لقاحات ضد فيروس كورونا، مؤكدًا أن جميعها حققت تقدمًا كبيرًا.وأضاف «ترامب»، خلال مؤتمر صحفي أن اللقاحات ضد فيروس كورونا ستكون متوفرة للشعب الأمريكي فور الانتهاء من تصنيعها.وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تشهد أسرع عملية توصل للقاح ضد فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا كبيرة لإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا بأمريكا.