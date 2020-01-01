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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

حماية المستهلك: جميع أطراف مبادرة «ميغلاش عليك» كسبانة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:13 م
الدكتور أحمد سمير
الدكتور أحمد سمير فرج،
الشيماء زيدان
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قال الدكتور أحمد سمير فرج، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن المبادرة الرئاسية "ميغلاش عليك" هي مبادرة عبقرية، خاصة أن جميع الأطراف المشاركة فيها "كسبانة".

وأضاف "فرج"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الإثنين، أن مصر بعد مبادرة "ميغلاش عليك"، تتحول من مجرد دولة تقدم خدمة، إلى إرضاء جميع الأطراف من منتج ومستهلك.

وأوضح، أن المبادرة تعرض جميع المنتجات، ما عدا المنتجات الغذائية والسيارات، حيث يوجد بالمبادرة سلع معمرة وجلود وملابس وتجهيزات منزلية، مشيرًا إلى أن الهدف من المبادرة محاولة الحفاظ على الرخاء الاقتصادي الذي وصلت إليه مصر، والتصدي لظروف جائحة كورونا.

وأكمل: "المصانع سوف تعطي خصم 10% على المنتجات المعروضة بالمبادرة، بالإضافة إلى 10% من جانب الدولة، بما يعادل 200 جنيه على كل 1000 جنيه، ولكن سوف يحصل المواطن على هذا الخصم في صورة الاستفادة من منتج آخر أو سلعة أخرى.

وأكد، أن عدم استلام المواطن الخصم بشكل مادي يؤدي إلى تجنب حدوث تضخم في الدولة، فيحدث أن الدولة لن تستفيد والمواطن لن يستفيد، بل سيقع كلاهما في أزمة تضخم.

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