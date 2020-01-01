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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» ترد على سؤال محمد الفاتح: «المدرس معذور والكتاب قديم»

الإثنين 27/يوليه/2020 - 07:50 م
الدكتور محمد مجاهد
الدكتور محمد مجاهد
ريم محمود - نورهان عبدالرحمن
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مساء الإثنين، عن نتائج التحقيق الخاصة بسؤال اللغة العربية في امتحان (الدور الأول- 2020) للدبلومات الفنية عن الغازي محمد الفاتح.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، لـ«الدستور»: «الحقيقة إن واضعي الامتحان لديهم العُذر، فبعد حذف جزء كبير من المنهج نتيجة توقف الدراسة منتصف مارس أصبحت موضوعات القراءة التي يختار من بينها محدودة للغاية».

أضاف مجاهد: «السؤال الذي حدث حوله حالة من اللّغط كان واحدًا من 3 اختيارات على الطالب أن يجيب عن اثنين منها فقط، وكان يمكن للطالب الإجابة عن الاختيارين الآخرين، أما كتاب القراءة نفسه فتم تأليفه منذ فترة طويلة ويحتاج إلى تحديث كل من المحتوى والقيم كذلك.

وتابع «سيَصدر بيان عن الموضوع من إعلامي الوزارة، فالأمر أبسط مما صوّرته وسائل التواصل خاصة أنه لم يكن هناك أي قصد سيّء من واضعي الامتحان»، لافتًا إلى أن الوزارة ستوضّح ذلك في بيان تكشف فيه عن الأسباب التفصيلية لهذا الموضوع.

وأثار امتحان اللغة العربية للدبلومات الفنية الذي خاضه الطلاب أمس الأوّل، حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بعد ورود سؤال عن الغازي محمد الفاتح في ظل توتر العلاقات بين مصر وتركيا، وغزو أنقرة للأراضي الليبية وإثارة الرأي العام المحلي والدولي.

وجاء سؤال مادة اللغة العربية (الدور الأول 2020) في القراءة بعنوان "من موضوع محمد الفاتح" كالتالي: «وقد أتمّ فتح القسطنطينية التي ظلت على مدى عشرة قرون درّة النجاح الشرقي في العالم"، ثم أتبع الفقرة أسئلة اختيار من متعدد».

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