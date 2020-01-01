ضبط 67 زجاجة خمور غير خالصة الضرائب بالتجمع

حرر رجال مكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية (التزام)، برئاسة عبدالرازق منصور، بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك برئاسة اللواء محمد المناوي مدير مباحث الجمارك، محضر ضبط لعدد من زجاجات المشروبات الكحولية والغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وقانون الإعفاءات الجمركية رقم ١٨٦ لسنة ١٩٦٣ ولائحتهما التنفيذية.وبناءً على معلومات سرية توفرت لدي مباحث الجمارك مفادها قيام أحد محلات البقالة الجافة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة بالإتجار فى بيع زجاجات الخمور غير الخالصة الضرائب والرسوم الجمركية، تم التوجه للمحل المذكور وعمل الأكمنة اللازمة لاستهداف المحل بمعرفة المقدم أيمن المنشاوي مفتش مباحث الجمارك وقوة من رجال الشرطة السريين، وضُبط ٦٧ زجاجة خمور أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، وتحرر محضر الضبط بمعرفة اللجنة الجمركية المكونة من عبدالله مصطفى مدير إدارة التحريات والضبط، ومحمد ماهر مدير إدارة الملكية الفكرية، وطارق عبد العزيز ومحمد فؤاد وأحمد صلاح رؤساء الأقسام بمكافحة التهريب الجمركي.وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون و٢٠٧ آلاف وأربعمائة و٤١٨ جنيها، وقرر عبد الرازق منصور مدير عام الإدارة العامة للمكافحة والمشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهريب الجمركي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٤٠٥ لسنة ٢٠٢٠.يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.