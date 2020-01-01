رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ضبط 67 زجاجة خمور غير خالصة الضرائب بالتجمع

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:53 م
زجاجات خمور
زجاجات خمور
راندا التوني
طباعة
حرر رجال مكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية (التزام)، برئاسة عبدالرازق منصور، بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك برئاسة اللواء محمد المناوي مدير مباحث الجمارك، محضر ضبط لعدد من زجاجات المشروبات الكحولية والغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وقانون الإعفاءات الجمركية رقم ١٨٦ لسنة ١٩٦٣ ولائحتهما التنفيذية.

وبناءً على معلومات سرية توفرت لدي مباحث الجمارك مفادها قيام أحد محلات البقالة الجافة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة بالإتجار فى بيع زجاجات الخمور غير الخالصة الضرائب والرسوم الجمركية، تم التوجه للمحل المذكور وعمل الأكمنة اللازمة لاستهداف المحل بمعرفة المقدم أيمن المنشاوي مفتش مباحث الجمارك وقوة من رجال الشرطة السريين، وضُبط ٦٧ زجاجة خمور أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، وتحرر محضر الضبط بمعرفة اللجنة الجمركية المكونة من عبدالله مصطفى مدير إدارة التحريات والضبط، ومحمد ماهر مدير إدارة الملكية الفكرية، وطارق عبد العزيز ومحمد فؤاد وأحمد صلاح رؤساء الأقسام بمكافحة التهريب الجمركي.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون و٢٠٧ آلاف وأربعمائة و٤١٨ جنيها، وقرر عبد الرازق منصور مدير عام الإدارة العامة للمكافحة والمشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهريب الجمركي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٤٠٥ لسنة ٢٠٢٠.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.

موضوعات متعلقة

والدة مودة الأدهم: «بنتى مظلومة ومعملتش حاجة»

أحمد مكي إرهابي في «الاختيار 2»

19 جنيهًا ارتفاعًا بأسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى قياسيًا بـ865 جنيهًا

رفض الزواج منها فأشعلت النار في بيته.. أعجوبة أنقذت رشدى أباظة من الحرق

الصور

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

image description

استعدادات عيد الأضحى بسوق المواشى بالسيدة نفيسة

image description

سوق المواشى قبل عيد الأضحى

image description

كواليس مباراة الأهلى وسموحة

الأكثر قراءة

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

تنسيق الجامعات الخاصة 2020.. 95% للطب و80% للهندسة

بأمر السيسي.. تغيير اسم محطة مترو «الزمالك» لـ«صفاء حجازي»

أحمد مكي إرهابي في «الاختيار 2»

إنفوجراف

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات في مصر (انفوجراف)

image description

تصعيد.. حادث أمني على الحدود اللبنانية الإسرائيلية في منطقة هار دوف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

رفض الزواج منها فأشعلت النار في بيته.. أعجوبة أنقذت رشدى أباظة من الحرق

الحرب خدعة.. أنور وجدى يتقاضى ثلث أجره لسرقة بطولة فيلم من رشدى أباظة

كاد يموت بعضة ثعبان سام.. لحظة اقترب فيها رشدى أباظة من الموت

نجم الساعة

«السجن في عهده منحة».. كيف كانت علاقة الأبنودي بعبدالناصر؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

لا قهوة فى الشرفات.. باريس تتخلى عن بعض عاداتها لحماية المناخ

أونكتاد: محيطات العالم تعرضت لموجة هائلة من مخلفات البلاستيك

شركة روسية تبدأ بيع تذاكر السفر بين موسكو والقاهرة

«أبوظبى للخلايا الجذعية» يبدأ إجراء عمليات زراعة النخاع العظمى

مقالات الرأي
ماجد حبته
أردوغان يهنئ نفسه.. غالبًا!
د. منى حلمى
«الرُشدية الأباظية» موهبة استثنائية وأستاذية
عمرو خالد
«الودود».. حنان يذيب الجمود والقسوة فى حياتك «١»
ماجد حبته
.. ومرتزقة أفارقة بجنسية قطرية
المزيد

الثقافة

مسارح البيت الفني تستعد بـ9 عروض في عيد الأضحى

كريمة نور عيساوي: الشعر والإبداع شراع المبدعين في زمن الأوبئة

«التشكيليين» تطرح مسابقة لتصميم النصب التذكاري بالعاصمة الإدارية

«الثقافة الأردنية» تعلن الفائزين بجائزة «يوميات فى زمن كورونا»