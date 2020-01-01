رئيس وزراء العراق يعلن إجراء انتخابات مبكرة

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاثنين، أن الحكومة ستعمل على إجراء انتخابات مبكرة مشددا على رفضه لأي محاولة لتعطيلها.واتهم رئيس الوزراء العراقي في كلمة له مساء اليوم، بعض الأطراف تحاول الاصطياد في الماء العكر وخلط الأوراق.وطالب رئيس الوزراء العراقي أطالب رئيس مجلس النواب بإرسال قانون الانتخابات لرئاسة الجمهورية، مشددا على أنه يجب العمل أن تكون الانتخابات نزيهة ومعبرة عن تطلعات العراقيين.وشدد الكاظمي على أنه لن نسمح بالمساس بالمتظاهرين السلميين ومؤكدا فتح تحقيق بشأن الاعتداء على المتظاهرين في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد.