هل تجوز قسمة عجل الأضحية على 7 أشخاص؟.. «البحوث الإسلامية» يجيب

ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، سؤال عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، نصه: «هل تجوز قسمة عجل الأضحية على 7 أشخاص، 3 أشخاص، لكل منهم الخُمس و4 أشخاص لكل منهم العُشر؟».وقال مجمع البحوث: «لا مانع من الاشتراك في البقرة كأضحية بشرط ألا يزيد المشتركون على سبعة، ولا يقل نصيب الواحد عن السُّبع، فلا يجزئ اشتراك أحدهم بأقل من السبع، وذلك لحديث جابر قال: «نحرنا مع رسول الله ﷺ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» رواه مسلم، وعنه قال: «خرجنا مع رسول الله مهلين بالحج فأمرنا رسول الله أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة». رواه مسلم.وأضاف: «فإذا اشترك أحد المضحين أقل من السبع لم تصح أضحيته، فقد يريد اللحم أو مجرد التصدق؛ فله ذلك، لكنها ليست أضحية، ولا يؤثر ذلك على سائر المشتركين».