أردوغان يعيد طيارين مفصولين عن الخدمة للعمل في سوريا

نقل موقع "تركيا الآن" عن صحيفة حرييت التركية عن فضيحة جديدة للنظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، تتعلق بإعادة طيارين معتقلين على ذمة التحقيقات بشأن انضمامهم إلى جماعة «فتح الله جولن»، التي يتهمها النظام التركي بتدبير محاولة الانقلاب عام 2016، إلى الخدمة مرة أخرى للمشاركة في العمليات العسكرية في سوريا.وذكرت الصحيفة التركية المعارضة، اليوم، أن 9 طيارين مقاتلين، تم احتجازهم في نطاق تحقيقات الانضمام إلى جماعة «فيتو» ثم جرى إطلاق سراحهم بشرط الرقابة القضائية مع حظر السفر إلى الخارج، لكنهم عادوا إلى العمل مرة أخرى وشاركوا في العمليات ضد حزب العمال الكردستاني وتنظيم داعش.وأشارت الصحيفة إلى أن معظم الطيارين المقاتلين التسعة الذي تتراوح رتبهم بين ملازم وعقيد، قد جرى توظيفهم في قيادة القاعدة الرئيسية الثامنة في ديار بكر، بعد المعلومات التي قدمتها وزارة الدفاع للقوات المسلحة التركية بأنه ليس هناك أي مانع قضائي في مشاركة الطيارين في العمليات، وأن مشاركتهم لن يكون لها مشاكل قانونية إذا استوفوا متطلبات المراقبة القضائية.