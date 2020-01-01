«الأوقاف»: مكافآت مالية لـ4 مديريات لجهودهم في صكوك الأضاحي

أعلنت وزارة الأوقاف عن تمكن مديرية أوقاف الإسكندرية من تحقيق الــ500 صك الثانية في مسابقة العشر الأول من ذي الحجة، لتقترب من تحقيق الألف صك الخامسة في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، ويرتفع رصيدها إلى 4808 صكوك.وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، إن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرر صرف مكافأة قدرها اثنى عشر ألفًا وخمسمائة جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف الإسكندرية، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي، على أن تقدم المديرية مذكرة بأسماء المشاركين في المشروع، ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف.وفي نفس السياق حققت مديرية أوقاف البحر الأحمر رقمًا قياسيًّا في مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف، حيث تجاوزت مبيعات العام الماضي، وبلغ رصيد المديرية حتى الآن 232 صكًّا، وتم تمييز مكانها في الجدول بنجمة.وقرر وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها خمسة آلاف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف البحر الأحمر، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، على أن تقدم المديرية مذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.كما حققت مديرية أوقاف أسيوط 500 صك الأولى متجاوزة مبيعاتها خلال العام الماضي بفارق 180 صكًّا، وقرر وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها اثنا عشر ألفًا وخمسمائة جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف أسيوط، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، على أن تقدم المديرية مذكرة بأسماء المشاركين في المشروع، ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.وأوضحت الوزارة أن مديرية أوقاف جنوب سيناء حققت أيضًا رقمًا قياسيًّا في مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف، حيث تجاوزت مبيعات العام الماضي، وبلغ رصيد المديرية حتى الآن 128 صكًّا، وتم تمييز مكانها في الجدول بنجمة، وقرر وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها خمسة آلاف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف جنوب سيناء، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، على أن تقدم المديرية مذكرة بأسماء المشاركين في المشروع، ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.