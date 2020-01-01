إصابة مستشار الأمن القومى الأمريكى بكورونا

أفادت شبكة بلومبرج للأنباء، اليوم الإثنين، بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين أصيب بفيروس كورونا.وفي سياق متصل، قد أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل الولايات المتحدة الأمريكية بلغ 4 ملايين و233 ألفا و923 شخصا.وأوضحت الجامعة- بحسب ما أوردته شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم- إنه تم تسجيل 54 ألفا و953 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية كما تم تسجيل 470 حالة وفاة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 146 ألفا و935 حالة.