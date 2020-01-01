حكم قضائى ببطلان عقد جمعية سباق الخيول لصالح أحد الأندية

أصدرت محكمة شمال القاهرة حكمًا لصالح نادي الشمس بطرد جمعية سباق الخيول بمصر الجديدة لبطلان عقدهم مع النادي، وذلك بالدعوى رقم 1414 لسنة 2020، وتضمن منطوق الحكم ببطلان عقد الإيجار.وتعود تفاصيل الواقعة عندما أقام المستشار هيثم عباس بصفته وكيلًا عن رئيس مجلس إدارة نادي الشمس الرياضي بدعوى قضائية ضد الجمعية الرياضية لسباق الخيل بمصر الجديدة، تضمنت أنه بإبرام عقد اتفاق بين الطالب بصفته والمدعى عليه بصفته، والتي تضمنت أن الطالب أسامة أبوزيد بصفته رئيس نادي الشمس يملك ضمن أراضيه مضمارا لسباق الخيل وملحقاته، وأن المدعى عليه بصفته يرغب في استغلالها في إدارة نشاط سباق الخيل شتاءً وصيفًا من أرض الطالب بصفته وبالإسكندرية شتاءً وصيفًا.وتضمنت الدعوى أنه بموجب هذا العقد وافق الطالب علي استغلال المدعي عليه للمنشآت الموضحة بالعقد (مضمار سباق الخيل ومبني مدرجات الدرجة الأولى والثانية فقط وثلاث غرف متلاصقة خاصة بالحكام والطب البيطري وخلع ملابس الخيالة "الجوكي" وأرض البدوك التي يستعرض فيها الخيل قبل بدء السباق والجزء الذي يقع داخل مبنى الإدارة) وله إقامة حفلات نشاط سباق الخيل، وقد تم الاتفاق بين الطرفين على أن مدة العقد 3 سنوات تجدد تلقائيًا.وأشارت الدعوى المقامة من هيثم عباس إلى أنه تم الاتفاق على أن يتم سداد مقابل الاستغلال سنويًا بنسبة 90% من صافي الربح في كل سباقات الخيل بالقاهرة شتاءً وصيفًا، وذلك بما لا يقل عن مائة ألف جنيه مصري سنويًا، ويتم السداد في موعد أقصاه 31 يوليو من كل عام، وحيث إن الطالب أسامة أبوزيد بصفته قد انتخب رئيسًا لنادي الشمس وصدر قرار من مديرية الشباب والرياضة بما يفيد ذلك فبتاريخ 3 ديسمبر 2017 رغب في إنهاء العقد وعدم تجديده لمدة مماثلة لكون العقد وطبقًا لصحيح القانون مدته غير محددة لكون الثابت بالأوراق أن مدة العقد 3 سنوات، وتجدد تلقائيًا وهكذا، وهو ما يعني أن العقد ممتد بلا نهاية وطبقًا للقانون المدني فإن العقد يكون بالمدة المحددة لدفع الأجرة.وطالب المستشار هيثم عباس في الدعوى بفسخ عقد الإيجار وبإخلاء المدعي عليه بصفته من المكان المؤجر له، وهو الجمعية الرياضية لسباق الخيل ومالكي الجياد وتسليمها للطالب بصفته خالية من الأشخاص والشواغل مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وبنظر الدعوى أمام القضاء في أول جلسة بتاريخ 4 يوليو الماضي حجزت المحكمة الدعوى للحكم بجلسة اليوم، حيث صدر لصالح نادي الشمس بطرد جمعية سباق الخيول في مصر الجديدة لبطلان عقدهم مع النادي.