رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حكم قضائى ببطلان عقد جمعية سباق الخيول لصالح أحد الأندية

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:21 م
سباق الخيول
سباق الخيول
حسام التمساح
طباعة
أصدرت محكمة شمال القاهرة حكمًا لصالح نادي الشمس بطرد جمعية سباق الخيول بمصر الجديدة لبطلان عقدهم مع النادي، وذلك بالدعوى رقم 1414 لسنة 2020، وتضمن منطوق الحكم ببطلان عقد الإيجار.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما أقام المستشار هيثم عباس بصفته وكيلًا عن رئيس مجلس إدارة نادي الشمس الرياضي بدعوى قضائية ضد الجمعية الرياضية لسباق الخيل بمصر الجديدة، تضمنت أنه بإبرام عقد اتفاق بين الطالب بصفته والمدعى عليه بصفته، والتي تضمنت أن الطالب أسامة أبوزيد بصفته رئيس نادي الشمس يملك ضمن أراضيه مضمارا لسباق الخيل وملحقاته، وأن المدعى عليه بصفته يرغب في استغلالها في إدارة نشاط سباق الخيل شتاءً وصيفًا من أرض الطالب بصفته وبالإسكندرية شتاءً وصيفًا.

وتضمنت الدعوى أنه بموجب هذا العقد وافق الطالب علي استغلال المدعي عليه للمنشآت الموضحة بالعقد (مضمار سباق الخيل ومبني مدرجات الدرجة الأولى والثانية فقط وثلاث غرف متلاصقة خاصة بالحكام والطب البيطري وخلع ملابس الخيالة "الجوكي" وأرض البدوك التي يستعرض فيها الخيل قبل بدء السباق والجزء الذي يقع داخل مبنى الإدارة) وله إقامة حفلات نشاط سباق الخيل، وقد تم الاتفاق بين الطرفين على أن مدة العقد 3 سنوات تجدد تلقائيًا.

وأشارت الدعوى المقامة من هيثم عباس إلى أنه تم الاتفاق على أن يتم سداد مقابل الاستغلال سنويًا بنسبة 90% من صافي الربح في كل سباقات الخيل بالقاهرة شتاءً وصيفًا، وذلك بما لا يقل عن مائة ألف جنيه مصري سنويًا، ويتم السداد في موعد أقصاه 31 يوليو من كل عام، وحيث إن الطالب أسامة أبوزيد بصفته قد انتخب رئيسًا لنادي الشمس وصدر قرار من مديرية الشباب والرياضة بما يفيد ذلك فبتاريخ 3 ديسمبر 2017 رغب في إنهاء العقد وعدم تجديده لمدة مماثلة لكون العقد وطبقًا لصحيح القانون مدته غير محددة لكون الثابت بالأوراق أن مدة العقد 3 سنوات، وتجدد تلقائيًا وهكذا، وهو ما يعني أن العقد ممتد بلا نهاية وطبقًا للقانون المدني فإن العقد يكون بالمدة المحددة لدفع الأجرة.

وطالب المستشار هيثم عباس في الدعوى بفسخ عقد الإيجار وبإخلاء المدعي عليه بصفته من المكان المؤجر له، وهو الجمعية الرياضية لسباق الخيل ومالكي الجياد وتسليمها للطالب بصفته خالية من الأشخاص والشواغل مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وبنظر الدعوى أمام القضاء في أول جلسة بتاريخ 4 يوليو الماضي حجزت المحكمة الدعوى للحكم بجلسة اليوم، حيث صدر لصالح نادي الشمس بطرد جمعية سباق الخيول في مصر الجديدة لبطلان عقدهم مع النادي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيفية تنزيل تردد قناة الأهلي الجديد وأهم البرامج

أحمد مكي إرهابي في «الاختيار 2»

القصة الكاملة لنجاة أصالة وبسمة وهبة من الموت

والدة مودة الأدهم: «بنتى مظلومة ومعملتش حاجة»

الصور

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

image description

استعدادات عيد الأضحى بسوق المواشى بالسيدة نفيسة

image description

سوق المواشى قبل عيد الأضحى

image description

كواليس مباراة الأهلى وسموحة

الأكثر قراءة

بأمر السيسي.. تغيير اسم محطة مترو «الزمالك» لـ«صفاء حجازي»

القصة الكاملة لنجاة أصالة وبسمة وهبة من الموت

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

السجن 7 و5 سنوات للمتهمين بقتل ابن مذيعة «النهار»

إنفوجراف

image description

تصعيد.. حادث أمني على الحدود اللبنانية الإسرائيلية في منطقة هار دوف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

رفض الزواج منها فأشعلت النار في بيته.. أعجوبة أنقذت رشدى أباظة من الحرق

الحرب خدعة.. أنور وجدى يتقاضى ثلث أجره لسرقة بطولة فيلم من رشدى أباظة

كاد يموت بعضة ثعبان سام.. لحظة اقترب فيها رشدى أباظة من الموت

نجم الساعة

«السجن في عهده منحة».. كيف كانت علاقة الأبنودي بعبدالناصر؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

علماء يرصدون «معركة كونية» في مجرة درب التبانة

دراسة ألمانية: الإصابة بكورونا قد تؤثر على صحة القلب

مرض يضاعف من خطر الموت بكورونا 12 مرة

الطحالب أفضل من الأدوية في مكافحة كورونا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
«الرُشدية الأباظية» موهبة استثنائية وأستاذية
عمرو خالد
«الودود».. حنان يذيب الجمود والقسوة فى حياتك «١»
ماجد حبته
.. ومرتزقة أفارقة بجنسية قطرية
ماجد حبته
استقالة إرهابى من منظمة إرهابية
المزيد

الثقافة

«التشكيليين» تطرح مسابقة لتصميم النصب التذكاري بالعاصمة الإدارية

«الثقافة الأردنية» تعلن الفائزين بجائزة «يوميات فى زمن كورونا»

حكاية الأزهريين الذين تلقوا تعليمهم من الرهبان المسيحيين

«فهم التنمية المستدامة».. كتاب جديد للمركز القومى للترجمة