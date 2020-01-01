استمرار هبوط الليرة التركية أمام اليورو

ارتفع سعر اليورو مجددا اليوم الإثنين في أسواق العملات في تركيا أمام الليرة التركية، وذلك في ظل التوترات التي تشهدها تركيا في سوق صرف العملات.وذكرت صحيفة تي 24 التركية، أن الليرة التركية تحافظ على ثباتها أمام الدولار الأمريكي في الفترة الحالية، حيث تستقر الليرة عند 6.4860 ليرة تركية، بينما سجل اليورو ارتفاعا من 7،9708 إلى 8.0 ليرة.يذكر أن الاقتصاد التركي يشهد انخفاضا حادا بسبب ما تشهده البلاد من جائحة فيروس كورونا المستجد، فيما يشكو الكثير من المواطنين من سوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية.