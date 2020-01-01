فتح القيد للدراسات العليا بمعهد بحوث البيولوجيا بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس جامعة أسيوط، لشؤون الدراسات العليا والبحوث، عن فتح باب القيد للدراسات العليا، "الدكتوراه، الماجستير، والدبلوم " بمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية بالجامعة على أن يبدأ التقديم الأسبوع الأول من أغسطس وحتى نهاية سبتمبر 2020.وأضاف نائب رئيس جامعة أسيوط، لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن مركز بحوث دراسات البيولوجيا هو معهد بحثى معنى بمنح درجات علمية للباحثين من داخل الجامعة وخارجها، تشمل دبلومة الدراسات العليا والتي تمتد الدراسة بها لعامين، كما يمنح درجة الماجستير وكذلك دكتوراه في أحد المجالات العلمية التي تشملها تخصصات المعهد.من جانبها أوضحت الدكتورة أسماء عبد الناصر، عميدة المعهد، أن مجلس المعهد يمنح درجات الدكتوراه والماجستير و الدبلوم وذلك بعد اجتياز الطالب كافة متطلبات الحصول على الدراجة الواردة بهذه اللائحة وذلك في أحد أقسام المعهد الثلاث وهي البيولوجيا الجزيئية، والإحصاء الحيوي، والمعلوماتية الحيوية التطبيقية، والبيوتكنولوجيا التطبيقية لخريجي كليات (الطب البشرى، طب الأسنان، الصيدلة، الطب البيطري، العلوم، الزراعة،التمريض،الحاسبات والمعلومات، الهندسة)،.و تكون الدراسة بالمعهد باللغة الانجليزية، و يتقدم الطالب شخصيا لتقديم أوراق القيد ولا يتم استلام ملف الطالب إلا بعد التأكد من شخصيته وصحة أوراق التقديم الموضحة، كما يتيح المعهد تسجيل القيد للعاملين بالحكومة، ولغير العاملين، والمؤقتين، والقطاع الخاص، والأعمال الحرة، وفق القواعد والشروط والأوراق المطلوبة المنظمة لدراسة كل درجة.