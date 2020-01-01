«حماية المستهلك» عن مبادرة «ما يغلاش عليك»: فكرة عبقرية

قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي تحت شعار "مايغلاش عليك"، عبقرية حيث تخدم كافة أطراف المنظومة.وأضاف الدكتور أحمد سمير فرج، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولي المصرية، اليوم الإثنين، أن المصانع قدمت خلال هذه المبادرة خصم 10%، بجانب خصم 10% من قبل الدولة للمواطنين، مؤكدًا أن الدولة تستهدف تحقيق معدلات تنمية مرتفعة.وأوضح أن هذه المبادرة قوية وتستهدف الوصول لمعدلات تنمية اقتصادية وزيادة المنتج والتصنيع المحلي، بمشاركة كافة الوزارات، لافتا إلى أن جهاز حماية المتسهلك مسئول عن عنصر الحوكمة، والمراقبة، والتأكد من المساواة والشفافية والمساءلة حال وجود خطأ في المنظومة.