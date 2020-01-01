الاحتلال الإسرائيلى يخترق الأجواء اللبنانية

جدد طيران الاحتلال الإسرائيلي خرقه للأجواء اللبنانية، منفذا طلعات استفزازية فوق عدد من المناطق.وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم الإثنين، بأن ست طائرات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي خرقت الأجواء اللبنانية ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق كفركلا والناقورة ورميش والنبطية وشكا والشمال، فيما نفذت عشر طائرات استطلاع معادية أخرى تحليقا دائريا فوق مناطق الجنوب.وكان الطيران المعادي حلق طوال يوم أمس فوق منطقة مرجعيون على علو منخفض وعلى علو متوسط في جزين وخرق أجواء مناطق حاصبيا والعرقوب ومزارع شبعا على علو منخفض جدا، كما نفذ غارات وهمية على علو متوسط في أجواء النبطية وإقليم التفاح وحلق طيران الاحتلال فوق أعالي كسروان وعلى علو متوسط في أجواء المتن وخرق أجواء مدينة جبيل على علو منخفض، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام.