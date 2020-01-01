الحكم على حنين حسام ومودة الأدهم ومحاكمة سما المصري أهم جلسات اليوم

الحكم على حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين

محاكمة سما المصري أمام الاقتصادية في القضية الثانية

تشهد محاكم القاهرة والجيزة والمحكمة الاقتصادية العديد من محاكمات اليوم التي تهم الرأي العام أبرزها الحكم على حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، ومحاكمة سما المصري أمام الاقتصادية في القضية الثانيةتصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الاثنين، الحكم على حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، لاتهامهم بالتعدى على القيم والمبادىء الأسرية.وأوضحت المتهمتان، أنهما لم يدخلا أى غرف مغلقة عبر الحسابات الإلكترونية، ولم يظهرا فى أى موضع مخل أو فيديو أو صور إغراء عبر حساباتهما الإليكترونية الرسمية، كما أنهما لم يدعوا لأى من أشكال التحريض على الفسق والفجور أو الاعتداء على الحياء العام، مؤكدين أنهما فتايات جامعيات ولا يفكرون بتلك الطريقة.ووجه النائب العام لهم اتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامهم مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، وكذا اتهامها بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائهم على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالًا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.تستأنف المحكمة الاقتصادية اليوم نظر جلسة محاكمة المتهمة سامية أحمد عطية وشهرتها سما المصري بقضيتها الثانية بعد أن احالتها النيابة للمحاكمة، لاتهامها بالتحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع في البلاغات المقدمة ضدها.يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية قضت برئاسة المستشار رامى عباس بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وتقدمت باستئناف على الحكم الصادر ومن المنتظر نظره يوم 7 يوليو القادم.كان النائب العام أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة، وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات أمر بمدة خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.