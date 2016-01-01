الدولة البوليسية.. تركيا تفتتح مجمع المخابرات الثاني في 6 أشهر

أفادت وكالة أنباء حكومية تركية، أن تركيا افتتحت مقرًا جديدًا تبلغ مساحته 80 ألف متر مربع لمنظمة المخابرات الوطنية في منطقة مسلك بإسطنبول، محاط بجدار خرساني مرتفع مصمم لتحمل الدخول ومنع التسلل غير المصرح به.وقالت الوكالة، إن هذا الموقع هو ثاني مجمع استخبارات تفتتحه تركيا هذا العام.في يناير، فتحت السلطات التركية مجمعًا بمساحة 500 هكتار للمخابرات التركية في أنقرة، أطلق عليها مسؤولو الدولة اسم "القلعة".وبعد محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016، أصدر أردوغان مرسومًا بإلحاق هيئة المخابرات التركية بالرئاسة، وتم تشكيل مجلس تنسيق الاستخبارات الوطنية.