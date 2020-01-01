روسيا تعيد 298 من رعاياها العالقين في أمريكا وسط أزمة كورونا

أعلن سفير روسيا لدى أمريكا أناتولي أنتونوف، اليوم الإثنين، إعادة 298 مواطنًا روسيًا من مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك إلى موسكو، كانوا عالقين في الولايات المتحدة الأمريكية؛ بسبب جائحة كورونا.وخلال الأسبوع الماضي، تمكن 367 روسيًا، من العودة إلى روسيا على متن طائرة إيروفلوت من نيويورك إلى موسكو.وكانت روسيا قد أوقفت السفر الجوي منذ 27 مارس الماضي وسط تفشي فيروس كورونا مع استمرار رحلات عودة العالقين إلى بلادهم.ووفقًا لأحدث بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، لا تزال الولايات المتحدة من أكثر دول العالم تأثرًا بالفيروس إذ سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا (أكثر من 2. 4 مليون حالة) وأعلى عدد حالات وفاة جراء الإصابة بـ«كوفيد-19» (أكثر من 146 ألفًا).