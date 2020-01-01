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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دراسة تحذر من دور التدخين وأمراض القلب فى زيادة خطر التراجع العقلى

الإثنين 27/يوليه/2020 - 07:17 ص
التراجع العقلى
التراجع العقلى
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توصلت دراسة حديثة إلى أن مهارات التفكير لدى الشخص قد تكون عرضة للانخفاض في منتصف العمر إذا كان يدخن أو يعاني من ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري.

وقالت أستاذ الطب النفسي وعلم الأعصاب والأوبئة في جامعة كاليفورنيا الأمريكية الدكتورة كريستين يافي: «وجدنا أن عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب -خاصة ارتفاع ضغط الدم والسكري- بالإضافة إلى التدخين مرتبطة باحتمالات أعلى للتدهور المعرفي المتسارع، حتى على مدى فترة قصيرة مدتها خمس سنوات».

وأضافت يافي: «من المشجع أن نعرف أن هناك سلوكيات يمكن للناس تعديلها في منتصف العمر للمساعدة على منع التراجع الحاد في التفكير والذاكرة مع تقدمهم في العمر».

وفي هذه الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات ما يقرب من 2700 شخص، بلغت متوسط أعمارهم 50 عامًا، تم اختبار ذاكرتهم وتفكيرهم في بداية الدراسة وبعد خمس سنوات، وُجد أن 5% ممن شاركوا في الدراسة عانوا من تدهور عقلي، بما في ذلك 7.5% من الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، و10% من مرضى السكري، وحوالي 8% من المدخنين.

وقال الباحثون إن المدخنين كانوا أكثر عرضة بنسبة 65% لتسريع التدهور العقلي، وإن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يزيد احتمالهم بنسبة 87%، وإن المصابين بداء السكري لديهم ثلاثة أضعاف المخاطر تقريبًا.

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