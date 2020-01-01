رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مدير الوكالة الذرية يكشف أخر تطورات إنشاء محطة الضبعة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 04:25 ص
محطة الضبعة
محطة الضبعة
رباب الأهواني
طباعة
قال الدكتور سيد بهي الدين، عضو اللجان الاستشارية لمدير الوكالة الذرية، إن المحطة النووية تمر بعد مراحل لإنشائها، ابتداءً من تحديد المواصفات، ثم التعاقد على انشائها، ثم إعداد تقارير للتأثير البيئي للمحطات على المنطقة، خلاف التقرير الخاص بالأمان للمنشأة النووية.

وأضاف "بهي الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن محطة الضبعة النووية الآن في مرحلة تجهيز الموقع للبنية الأساسية لإعداد المشروع مثل توصيل الكهرباء، وإعداد مساكن للفنيين، مشيرًا إلى أن محطة الضبعة من المتوقع أن تأخذ 5 سنوات حتى تكون جاهزة لتوليد الكهرباء.

ويسعى الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ تولي الرئاسة للاهتمام بالمشروعات القومية حيث تعتبر أيقونة التنمية في مصر، وذلك لحرصه الدائم على بناء مصر الجديدة، وتحقيق طفرة كبيرة فى الإنتاج، لتنعكس على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري.

وبعد مرور أكثر من 4 عقود بما يقارب 54 عامًا على توقيع العديد من الاتفاقيات في مجال الطاقة النووية، يعود الحديث عن مشروع ينتظر الكثير البدء فيه، وبعد العديد من المحاولات التي باءت أغلبها بالفشل، تقف مصر على أبواب مرحلة جديدة بتوقيع عقد إنشاء المحطة النووية، حيث تعد أول محطة سلمية للطاقة النووية لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة بمحافظة مطروح.

وتستهدف المحطة تنويع مزيـج الطاقـة الحالي والـذي يعتمـد علـى نسـبة تصـل إلى 96٪ مـن الغـاز الطبيعـي والمنتجات البترولية، بحيـث يـؤدي إلى خفض الاعتماد على هذه المصادر والتحـول إلى الطاقـة المتجددة مـن المصادر النووية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد مكي إرهابي في «الاختيار 2»

نبوية السمرا.. سكن معها رشدي أباظة 3 شهور .. "قاتلت الإنجليز بسببها"

كيفية تنزيل تردد قناة الأهلي الجديد وأهم البرامج

الباز يناشد الطفل صابر التوجه لمقر «الدستور» لاستكمال إجراءات عودته للدراسة

الصور

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

image description

استعدادات عيد الأضحى بسوق المواشى بالسيدة نفيسة

image description

سوق المواشى قبل عيد الأضحى

image description

كواليس مباراة الأهلى وسموحة

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير النقل على تصدع عمارة الشربتلي بالزمالك

وفاة 13 راهبة بكورونا فى أحد الأديرة الأمريكية

أحمد مكي إرهابي في «الاختيار 2»

كيفية تنزيل تردد قناة الأهلي الجديد وأهم البرامج

إنفوجراف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

"رأيتها تقبل شابًا أكبر مني".. رشدي أباظة يروي تفاصيل أول خيانة في حياته

«السجن في عهده منحة».. كيف كانت علاقة الأبنودي بعبدالناصر؟

نبوية السمرا.. سكن معها رشدي أباظة 3 شهور .. "قاتلت الإنجليز بسببها"

قصة الزواج والأمومة في حياة إلهام شاهين.. وسر تسميتها بـ«نجمة الاعتذارات»

نجم الساعة

«السجن في عهده منحة».. كيف كانت علاقة الأبنودي بعبدالناصر؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

افتتاح مجمع سينمات رينسانس مدينتي.. تضم 15 قاعة وأحدث شاشات العرض

نتيجة الثانوية العامة 2020.. كل ما تريد معرفته عن نتائج الصف الثالث الثانوي

رنيم الوليلى فى أول حوار بعد اعتزالها: لا أبحث عن التدريب حاليًا.. وأنتظر مولودى الأول

كيفية تنزيل تردد قناة الأهلي الجديد وأهم البرامج

مقالات الرأي
د. منى حلمى
«الرُشدية الأباظية» موهبة استثنائية وأستاذية
عمرو خالد
«الودود».. حنان يذيب الجمود والقسوة فى حياتك «١»
ماجد حبته
.. ومرتزقة أفارقة بجنسية قطرية
ماجد حبته
استقالة إرهابى من منظمة إرهابية
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تواصل دورات اللغة الإنجليزية أونلاين

"حلم رجل مضحك" رواية دوستويفسكى الفلسفية

فتش عن «عقدة الرجل».. لماذا كان الحكيم «عدوًا للمرأة»؟

لوحات فنية معبرة بمعرض «شجع سياحة بلدك» بالغربية (صور)