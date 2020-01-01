مدير الوكالة الذرية يكشف أخر تطورات إنشاء محطة الضبعة

قال الدكتور سيد بهي الدين، عضو اللجان الاستشارية لمدير الوكالة الذرية، إن المحطة النووية تمر بعد مراحل لإنشائها، ابتداءً من تحديد المواصفات، ثم التعاقد على انشائها، ثم إعداد تقارير للتأثير البيئي للمحطات على المنطقة، خلاف التقرير الخاص بالأمان للمنشأة النووية.وأضاف "بهي الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن محطة الضبعة النووية الآن في مرحلة تجهيز الموقع للبنية الأساسية لإعداد المشروع مثل توصيل الكهرباء، وإعداد مساكن للفنيين، مشيرًا إلى أن محطة الضبعة من المتوقع أن تأخذ 5 سنوات حتى تكون جاهزة لتوليد الكهرباء.ويسعى الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ تولي الرئاسة للاهتمام بالمشروعات القومية حيث تعتبر أيقونة التنمية في مصر، وذلك لحرصه الدائم على بناء مصر الجديدة، وتحقيق طفرة كبيرة فى الإنتاج، لتنعكس على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري.وبعد مرور أكثر من 4 عقود بما يقارب 54 عامًا على توقيع العديد من الاتفاقيات في مجال الطاقة النووية، يعود الحديث عن مشروع ينتظر الكثير البدء فيه، وبعد العديد من المحاولات التي باءت أغلبها بالفشل، تقف مصر على أبواب مرحلة جديدة بتوقيع عقد إنشاء المحطة النووية، حيث تعد أول محطة سلمية للطاقة النووية لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة بمحافظة مطروح.وتستهدف المحطة تنويع مزيـج الطاقـة الحالي والـذي يعتمـد علـى نسـبة تصـل إلى 96٪ مـن الغـاز الطبيعـي والمنتجات البترولية، بحيـث يـؤدي إلى خفض الاعتماد على هذه المصادر والتحـول إلى الطاقـة المتجددة مـن المصادر النووية.