الرئيس الجزائرى يكشف عن وجود مخططات للاعتداء على المستشفيات

أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأحد، أن الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الأطقم الطبية بالدولة كانت مدبرة.جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، وذلك حسب بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية.وقال «تبون»، خلال الاجتماع، إن مدبري هذه الاعتداءات حاولوا المساس بمؤسسات الصحة، مشيرًا إلى أن الاعتداءات تهدف للتشكيك في القدرة على تسيير الأزمة الصحية، والضغط على الأطقم الصحية.وكشف «تبون»، عن أن هناك أيادٍ إجرامية سرقت جثامين من المستشفيات وعرضتها في الشارع، كما خربت وأفرغت خزانات الأوكسجين.