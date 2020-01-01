الجيل: بدء التواصل مع عائلات الصعيد مع بداية الدعاية لإنتخابات الشيوخ

قال شريف حمودة القيادي بحزب الجيل، إن الحزب قد وضع خطة كاملة للدعاية الإنتخابية للمرشحين اعتبارًا من اليوم الأحد مع بداية فترة الدعاية وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للإنتخابات.وأضاف حمودة في تصريحات صحفية أنه، من ضمن خطة الحزب الإنتخابية التواصل مع كبار عائلات الصعيد المنتشرين في كافة الدوائر الإنتخابية- والتي يصل عددهم لأكثر من مليون نسمة وعرض البرامج الإنتخابية عليهم للحصول على دعمهم بإنتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.وأوضح القيادى بحزب الجيل أنه، سيتواصل مع الناخبين بمناطق "المقطم والخليفة والسيدة زينب ومصر القديمة" للاستماع الى رؤيتهم في الملفات التي تدخل ضمن اختصاصات مجلس الشيوخ ومطالبهم خلال الفترة المقبلة.