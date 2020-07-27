تستمر جهود هيئة السكك الحديد في تقديم خدمة مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة لباقي المحافظات، في إطار عمليات البحث على جوجل من قبل المواطنين على مواعيد القطارات اليوم الإثنين 27-7-2020 في القاهرة وجميع المحافظات، نظرًا لحلول عيد الأضحى المبارك.وتقدم "الدستور" لقرائها مواعيد القطارات اليوم الإثنين 27-7-2020 في القاهرة وجميع المحافظات، كالتالي:تعرف على مواعيد قطارات الصعيد:قطار رقم 1143 - مميزيبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.قطار رقم 935 - مكيفيتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، ويصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.قطار رقم 1935 - مكيفيبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.مواعيد القطارات المميزة:قطار رقم 956 - مختلطيتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.قطار رقم 954 - مختلطيتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، ويصل القاهرة في الساعة 15:50.قطار رقم 966 - مختلطيبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15.قطار رقم 586 - مختلطينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.قطار رقم 948 - مختلطيبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05.قطار رقم 662 - ركابيبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير من الساعة 6:00 ويصل محطة القاهرة في تمام الساعة 8:35.قطار رقم 268 -ركابيبدأ القطار في التحرك بداية من محطة المنصورة في تمام الساعة 12:30 ويصل المحظة النهائية في طنطا في تمام الساعة 14:05.قطار رقم 1116 - مكيفيبدأ القطار في التحرك من الإسكندرية إلى محطة قطار سكة حديد أبوحمص، ويبدأ في التحرك من الساعة 2:25 مساء.قطار رقم 12 - مميزيتحرك القطار بداية من الإسكندرية إلى محطة القاهرة، ويتوقف في عدد من المحطات ومنها سيدي جابر- طوخ- بركة السبع- شبرا الخيمة - كفر الدوار.