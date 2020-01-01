محافظ الإسكندرية: رؤية البحر كانت أكبر معاركي منذ تولي المنصب

شدد اللواء محمد شريف، محافظ الإسكندرية، على ضرورة استعادة الطرز المعمارية الخاصة بتراث الحضارة الإغريقية واليونانية والقبطية والإسلامية بالتنسيق مع الجامعة الألمانية لاستعادة التراث الحضاري والتاريخي للمحافظة، من خلال الخروج برسوم تساعد على الحفاظ على النسق الحضاري.وأضاف محافظ الإسكندرية، في لقائه عبر سكايب ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، مساء الأحد، أنه عمل فور توليه منصبه على إزالة كم كبير من المخلفات كانت تحجب رؤية البحر، قائلًا: "أول معركة خضتها فور تعييني محافظا هي حق الغلابة في رؤية البحر".وتابع: "أزلنا أكثر المخالفات من منطقة المنتزه وحتى الأنفوشي، وأصبح 85% من البحر في هذه المنطقة متاحا"، لافتًا إلى ضرورة استعادة الهوية البصرية لكل البوابات الخاصة بالشواطئ.يذكر أن محافظة الإسكندرية نظمت، اليوم الأحد، الحفل الختامي للعيد القومي للمحافظة، والذي استمر لـ4 أيام بمحيط قلعة قايتباي بمنطقة بحري في غرب المحافظة.