«ناس في مراكز مهمة حاطة كول تون مهرجانات».. كيف ضبط «حماية المستهلك» خدمات المحمول؟

قال أحمد سمير، القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز أجرى اجتماعًا مؤخرًا مع شركات المحمول؛ لضبط الخدمات الإلكترونية التي تقدم للمستهلكين، موضحًا أنه في بعض الأحيان قد تُرسل لك رسالة وبضغطة واحدة منك توافق عليها عن طريق الخطأ، وتخصم الشركة من رصيدك كل يوم 5 جنيهات، وهو في النهاية يحسب للشركة مبالغ طائلة.وتابع في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع على فضائية "النهار"، أنه تم توضيح القانون للشركات، وأن القانون ينص على ضرورة أن يكون الاشتراك في الخدمات عبر خطوتين يتم فيها إبداء الرغبة والتعريف بسعر الخدمة، ثم تأكيد الاشتراك.وواصل أن هذا الأمر كان يظهر في خدمات الكول تون، في الموبايل حيث كان المشترك يستمع لرسالة صوتية تقول: "لو أردت الاستراك اضغط نجمة"، فمجرد ضغطه يشترك، وفي بعض الأحيان تكون عن طريق الخطأ، مضيفًا:" كنا بتصل بناس في مراكز مهمة ونلاقي الكول تون مهرجانات".ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج «آخر النهار» على شاشة قناة «النهار» من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.