«حماية المستهلك»: تحويل 9 صفحات بيع إلكتروني للنيابة العامة

قال أحمد سميرالقائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه خلال الـ 6 أشهر الماضية سجل الجهاز 63 ألف شكوى بشأن السلع، والتي من المتوقع أن تصل إلى 130 ألفا في نهاية 2020.وأضاف في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "أخر النهار"، المذاع على فضائية النهار، أن وزارة المالية أكدت أن مجال الشراء الإلكتروني نمى بنسبة 750%، موضحا أن الجهاز أعلن أنه من حق المشتري عبر الإنترنت أن يعرف سعر السلعة على العام، لافتا إلى أنه أحيلت 9 صفحات للبيع الإلكتروني للنيابة بسبب عدم الالتزام بإعلان سعر المنتجات.ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج «آخر النهار» على شاشة قناة «النهار» من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.