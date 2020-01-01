وزيرة الهجرة تشيد بـ«وليد» ضحية الاعتداء بالكويت: «تصرف بشكل سليم»

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن ما حدث للمواطن المصري بالكويت هو تصرف فردي، مؤكدة أن السلطات الكويتية لم تتهاون في اتخاذ الإجراءات ضد المعتدي على الشاب المصري.وأضافت وزيرة الهجرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مساء الأحد، أن مثل هذه الاعتداءات الفردية في أي دولة عربية هي رسالة للمصريين بأن الدولة المصرية تقف بجانبه.وأكدت وزيرة الهجرة، أن الشاب المصري "وليد" لم يتنازل عن القضية، مشيدة بموقفه، قائلة: "وليد لم ينفعل ولم يتعامل بنفس درجة الإساءة وتصرف بشكل سليم"، موضحة أنها تتواصل مع المصري المعتدى عليه من خلال القنصل العام المصرى بالكويت.ولفتت وزيرة الهجرة، إلى أن الحرب على مصر والمنطقة بشكل عام معلومة للجميع، ولكن هناك أنواع جديدة من الحروب تتمثل فى بث الشائعات والفتن بين الشعوب من أجل إحداث وقيعة بين الجانبين، وعلى الجميع أن يحذر ممن يريدون إثارة الفتن.